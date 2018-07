How to Pack the Perfect Travel Makeup Bag

First off, start with a durable bag. Mine is made out of a water-resistant material that holds up against wet countertops and other spills—essential for sketchy airports or stadium bathrooms. The products inside have to be small and mighty to make the cut. I’m running from arenas to shoots all day, so I need stuff that lasts.

Concealer is an absolute must to disguise my tired eyes; Tarte Maracuja Creaseless Concealer ($25; sephora.com) stays on without touch-ups. I try to keep my basics— eyeshadow, blush, liner—neutral, then just switch up my lipstick at night.

Frequent flier Megan Alexander is a correspondent for Inside Edition and CBS Thursday Night Football.