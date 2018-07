3 Winter Weather Makeup Tips for When Your Face Is Super Dry

Don’t let the dry winter months zap your radiance. New H2O-based makeup formulas add hydration and natural-looking color. “The water allows the pigment to melt into skin, so it looks like it’s coming from within instead of sitting on top like a powder,” says Los Angeles celebrity makeup artist Michelle Radow. You’ll get a long-lasting finish that never appears cracked or cakey. Here's a few of our favorites.

RELATED:Â 15 Best Products for Flawless Skin

Photo: Christine Blackburne

Fresh face

A pigmented liquid formula that sinks right into skin, Smashbox Camera Ready BB Water ($42; sephora.com) delivers a dose of mega moisture and just-right coverage.

Sweet cheeks

Stila Aqua Glow Watercolor Blushes ($26 each; sephora.com) act like a stain, giving cheeks a splash of vibrant color and a luminous finish that stays put.

Luscious lips

The dual-ended Josie Maran Coconut Watercolor Lip Stain and Shine ($22; sephora.com) contains, yep, coconut water to keep lips from drying out and help color go on smooth.