How to Pull Off the Bright, Metallic Makeup That's So Hot This Spring

Move over, muted neutrals! Step up your look this spring with the most flattering new colors for your complexion.

Sunset shades

The metallic of the moment is burnt copper, which casts a glow on darker skin. Smudge a shimmery rust above your upper lash line, or paint it on your lids with a damp brush for a “super reflective long-wear finish,” says Los Angeles celebrity makeup artist Brett Freedman. Try Fiona Stiles Beauty Radiant Aqua Eye Veil in Hudson ($22; ulta.com). Then blend a brick blush on cheeks and add sheer gold-tinged gloss to lips.

Pretty in plum

Shades of purple—from lilac to eggplant—complement olive complexions (the skin’s warm undertones make it work). Buff a matte plum shadow, like L’Oréal Paris Colour Riche Monos in Violet Beaute ($6; walgreens.com), into lids. Then go back and deepen the shade at the outer corners and crease to add “polished depth,” says Los Angeles celebrity makeup artist Fiona Stiles. On lips, opt for violet. “Staying within the color family is striking and modern—not a matchy-matchy no-no,” notes Stiles.

Pastel 2.0

Lavender with a grayish undertone “reads more edgy than sweet,” says Stiles. It’s especially great on fair skin. Dust a “dirtied-up lavender,” as Stiles calls it—such as Lancôme Color Design Sensational Effects Eye Shadow in Drama ($20; macys.com)—over your lids, building it up with two or three coats for an opaque finish. Babypink blush is a natural complement. The twist? Add a pop of fuchsia to your lips. “It gives an otherwise light look some attitude,” says Stiles. We like Butter London Plush Rush Lipstick in Rebellious ($22; nordstrom.com).

Teal appeal

What is it about this blue-green hybrid that flatters warm complexions? Part jewel tone, part water shade, “it has the brightness to pop on medium skin,” explains Freedman. First smudge a teal eyeshadow crayon into your upper lash line; try The Estée Edit by Estée Lauder Edgiest Kohl Shadowstick in Twisted ($22; sephora.com). Then draw up to the crease, covering the lid, and blend with a shadow brush to your desired intensity. Pair with a nude lip, which “virtually disappears into skin,” says Freedman, “keeping the look all about the eyes.”